Vo’ – Sergio Mattarella inaugura l’anno scolastico a Vo’.

“La scuola è aperta a tutti”. Questo il cartello che oggi pomeriggio ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ingresso dell’istituto Guido Negri di Vò.

Il capo dello stato è arrivato nel comune di Vo’, uno dei primi focolai in Italia di Covid-19, per inaugurare l’anno scolastico.

I bambini, seduti ai loro banchi monoposto con la mascherina hanno salutato il presidente della Repubblica con un lungo applauso.

La cerimonia è iniziata alle 16,30. Presenti anche il governatore del Veneto Luca Zaia e la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina.

A intervenire anche Andrea Martella, sottosegretario alla presidenze dal consiglio con delega all’editoria.

“E’ un giorno importantissimo per il riavvio del nostro paese, per il futuro di molte generazioni – ha detto Andrea Martella -. Naturalmente sono ben presenti le difficoltà e le incognite per garantire alle nostre ragazze e ragazzi la socialità e la formazione. E’ una sfida necessaria, che riguarda tutti, il governo, le istituzioni, che si potrà vincere con la piena partecipazione dei docenti, del personale ausiliario, delle famiglie, degli studenti”.

E ancora. “La presenza del capo dello stato – ha aggiunto – è un segnale di grande rilevanza e di spirito di unità e compattezza perché questa sfida si può vincere tutti insieme”.

14 settembre, 2020