“Serie C, i calciatori non scenderanno in campo per la prima giornata”

Sport - Calcio - L'Assocalciatori annuncia lo sciopero: "Impossibile raggiungere un'intesa con la lega Pro su minutaggio dei giovani e abolizione delle liste"

Viterbo – A serio rischio la prima giornata di serie C.

L’Assocalciatori, infatti, ha appena annunciato uno sciopero che coinvolgerà i tesserarti di terza serie.

“Preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato di serie C – si legge nella nota dell’Aic –, confermiamo che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre.

L’azione di protesta nasce dall’inspiegabile passo indietro della lega Pro, rispetto al regolamento in vigore nella precedente stagione sportiva, relativo alla reintroduzione di limitazioni, sostanzialmente obbligatorie, dell’utilizzo di un numero massimo di calciatori professionisti”.

In caso di conferma dello sciopero anche a ridosso del weekend, la Viterbese salterà la trasferta di domenica sul campo della Ternana.

Samuele Sansonetti

22 settembre, 2020