Covid-19 - La decisione al termine della riunione tra il ministro Francesco Boccia (Affari regionali), il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, Roberto Speranza (Salute) e Vincenzo Spadafora (Sport)

Roma – Serie A, da domani stadi aperti a mille persone.

Da domani gli stadi saranno aperti per tutte le partite di Serie A, per un massimo di ingressi di mille persone.

Da quanto si apprende, sarebbe questa la decisione presa al termine della riunione di oggi pomeriggio tra il ministro Boccia, il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini e i ministri Roberto Speranza (Salute) e Vincenzo Spadafora (Sport).

E’ stato anche deciso che le varie parti lavoreranno da qui al 7 ottobre per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di salute del Cts e dell’andamento della curva epidemiologica.

L’obiettivo รจ quello di definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.

19 settembre, 2020