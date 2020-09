“Serve intervenire su viabilità e collegamenti per ridare centralità a Civita”

Civita Castellana - Elezioni amministrative 2020 - Parla Luciano Soldateschi, candidato Fdi a sostegno di Luca Giampieri sindaco

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – “Per ridare un ruolo centrale a Civita Castellana, un ruolo prioritario è affidato a viabilità e collegamenti, biglietto da visita della città – dice Luciano Soldateschi, candidato Fdi a sostegno di Luca Giampieri sindaco – .

Con questa finalità saranno risistemate le nostre strade attraverso il rifacimento del manto stradale e la dotazione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale.

Per una maggiore sicurezza saranno installati sistemi di controllo della velocità tramite rilevatori o dossi artificiali ed inoltre sarà ripristinata e monitorata Via della Bufolareccia.

Fondamentale sara’ anche il miglioramento della viabilità e dell’illuminazione di tutto il distretto industriale al fine di agevolare i trasporti interni e la viabilità del settore.

Abbiamo ben presente l’esigenza di vivere in un territorio collegato e facilmente raggiungibile cosi che abbiamo elaborato proposte che abbracciano una larga fetta della popolazione.

Tra le nostre priorità’: l’istituzione di un servizio navetta a chiamata per consentire alle persone più anziane di raggiungere le farmacie o i presidi sanitari, in special modo dalle frazioni oltre alla rimodulazione di fermate ed orari per facilitare l’ accesso ai centri sportivi dei ragazzi.

Per quanto riguarda il turismo è stato previsto l’ammodernamento dell’Area Camper, la valorizzazione e l’abbellimento degli ingressi viari e l’ istituzione di apposite fermate per bus turistici nel centro storico in modo da permettere ai visitatori di accedere al territorio agevolmente.

In quest’ottica turistica è fondamentale la Trasversale Orte – Civitavecchia per facilitare il collegamento con il porto navale, punto di attracco di numerose navi da crociera che convogliano ogni anno 5 milioni di turisti.

La visione d’insieme del nostro programma ci permette di elaborare proposte che abbracciano diversi ambiti ed offrono soluzioni concrete ai problemi dei cittadini, andando ad intercettare tutte le fasce della popolazione dagli studenti, ai lavoratori, ai pensionati.

Una città efficiente deve assolutamente essere dotata di strade sistemate, sicure e ben collegate che rendano gli spostamenti facili ed agevoli per tutti gli abitanti dal centro storico alle frazioni

Fratelli d’Italia – Civita Castellana

11 settembre, 2020