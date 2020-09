Serve un centrale da alternare ai titolari, la Viterbese pensa a Cinaglia

Sport - Calcio - Serie C - Il difensore classe '94, con tre stagioni e mezza in B tra Ascoli e Cremonese sul curriculum, è in uscita dal Gubbio - Una delle alternative è lo svincolato Errico Altobello

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Il Gubbio deve sfoltire, la Viterbese deve completare la rosa. Da questi due dettagli può nascere la trattativa per il trasferimento nella Tuscia di Davide Cinaglia.

Nato a Roma nel ’94, il difensore vanta tre stagioni e mezza in serie B con le casacche di Ascoli e Cremonese. Negli anni precedenti settore giovanile del Torino più Feralpisalò e Ascoli in serie C, in quelli successivi Novara e, appunto, Gubbio.

Il giocatore è gestito dalla Player management di Silvio Pagliari e Michelangelo Minieri, la stessa agenzia che cura gli interessi di Gaetano Castrovilli, Riccardo Orsolini, Christian Kouame e, tra gli altri, Michele Cerofolini, già trattato in estate dal club di via della Palazzina ma senza riuscire a chiudere l’affare.

Il nome di Cinaglia al momento è al vaglio della dirigenza gialloblù, che sta pensando alla possibilità di acquistare un centrale di livello da poter alternare a Emmanuel Mbende, Toni Markic e Federico Baschirotto. Oltre ai titolari, infatti, il pacchetto arretrato è formato da Eros De Santis (che rimarrà fuori ancora per un po’), Edoardo Bianchi e Ludovico Ricci: troppo poco per un’annata che tra turni infrasettimanali, infortuni e squalifiche risulterà molto impegnativa.

Una delle alternative rimane lo svincolato Errico Altobello mentre ulteriori sviluppi, visto l’imminente inizio del campionato, sono attesi per i primi giorni della prossima settimana. Intanto la Viterbese prosegue con la preparazione in vista del match sul campo della Ternana, che salvo sorprese (lo sciopero dell’Aic non è stato ancora revocato) inaugurerà la stagione dei laziali.

Samuele Sansonetti

25 settembre, 2020