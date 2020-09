“Servizi inutilizzabili, infiltrazioni d’acqua e muffa nella sede dei vigili del fuoco”

Civita Castellana - La denuncia del segretario del Conapo Danilo Martoni

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Paradossale la situazione dello stabile, di proprietà del comune, in cui si trova la sede dei vigili del fuoco civitonici poiché dalla sua costruzione ad oggi non sono mai stati fatti lavori di manutenzione ordinaria né straordinaria , ci troviamo con servizi quasi inutilizzabili e docce non funzionanti.

A questo si aggiungono le infiltrazioni d’acqua e la presenza di muffe che rendono quasi invivibile gli ambienti di lavoro, eppure i vigili del fuoco pagano l’affitto per questi locali nonostante negli anni dal comune non sia stato fatto nulla per la sede.

Adesso basta, chiediamo al nuovo sindaco Luca Giampieri un impegno concreto ed un segnale immediato per questo stabile dove lavorano i vigili del fuoco, altrimenti, da stimati professionisti del soccorso, rischiamo di diventare personale da soccorrere.

Al sindaco, unitamente agli auguri per il successo nelle recenti elezioni, chiediamo di impegnarsi concretamente per il distaccamento civitonico altrimenti faremo il possibile affinché l’amministrazione centrale trovi un altro stabile anche in un altro comune del circondario.

Danilo Martoni

Segretario Conapo – Sindacato autonomo vigili del fuoco

26 settembre, 2020