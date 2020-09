Sette arresti per l’attentato vicino all’ex sede di Charlie Hebdo

Parigi - Aperta un'inchiesta per tentato omicidio a scopo terroristico

Parigi – Sono sette in tutto le persone arrestate per l’attentato vicino alla ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo.

I due principali sospettati per l’aggressione di venerdì mattina che ha causato due feriti gravi, sono stati fermati quasi nell’immediatezza dei fatti: si tratta di un 18enne pakistano pregiudicato che avrebbe ammesso di essere l’autore principale dell’aggressione e di un 33enne senza precedenti per radicalismo islamico.

Gli altri cinque arresti sono stati compiuti nelle ore successive in un appartamento di Seine-Saint-Denis dove gli inquirenti ritengono abbia vissuto il principale sospettato.

L’attentato a colpi di machete è avvenuto non molto distante dalla Bastiglia, vicino alla rue Nicolas Appert: l’intera zona ieri è stata blindata.

E’ stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio a scopo terroristico.

26 settembre, 2020