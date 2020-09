Con Settembre ortano otto spettacoli in due settimane

Il giornale di mezzanotte - Cultura - Gli appuntamenti a cura della pro loco in programma nei luoghi più caratteristici del centro storico

Orte – Otto spettacoli in due settimane. È il cartellone di Settembre ortano, la rassegna artistico-culturale organizzata dalla pro loco di Orte per la prima metà del mese nei luoghi più caratteristici del centro storico.

Il primo appuntamento, il concerto dei Tirabusciò, è già andato in scena martedì sera a piazza della Libertà. Stasera dalle 21,30 alla terrazza di via dei Giardini proiezione di vecchi cortometraggi con attori ortani, appuntamento che sarà replicato sabato 12 sempre allo stesso posto.

A seguire, per tutte le serate del weekend, concerti di Nostoplive (domani a piazza Pietralata), Bartender (sabato a piazza Belvedere) e Jungle Acoustic (domenica a piazza d’Erba). Poi qualche giorno di pausa, per riprendere venerdì 11 con il Ctf trio a piazza Fratini; domenica, invece, tocca alle Ladies a via Etrusca. Lunedì 14 settembre l’evento conclusivo è affidato allo spettacolo teatrale Decamerone a piazza Manni.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso limitato per il pubblico e il numero massimo di spettatori viene definito in base alle caratteristiche delle piazze.

3 settembre, 2020