Politica - Il presidente degli Usa Donald Trump sulle elezioni presidenziali di novembre

Raleigh – Ieri durante un evento tenutosi in North Carolina il presidente degli Usa Donald Trump ha lanciato una nuova provocazione.

“Sfidate il sistema e votate due volte, una di persona e una via posta” ha detto Trump. A causa dell’emergenza Coronavirus è stato introdotta, a fianco della tradizionale modalità di voto, anche la possibilità di votare tramite posta.

“Assicuratevi di votare, ma non di votare due volte – ha commentato su twitter Josh Stein, procuratore generale del North Carolina -. Farò tutto ciò che posso per fare in modo che il volere del popolo sia garantito a novembre”.

3 settembre, 2020