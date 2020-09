Sgarbi fa affiggere manifesti contro le mascherine all’aperto: “Non abbiate paura, Dio è con noi”

Il giornale di mezzanotte - Sutri - Secondo il critico d'arte "Solo ladri e terroristi si mascherano il volto"

Condividi la notizia:











Sutri – Pochi giorni fa a Sutri Vittorio Sgarbi ha minacciato multe a chiunque indossi la mascherina all’aperto in situazioni in cui non è necessaria. “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto”, aveva spiegato.

Adesso il primo cittadino ha fatto affiggere sui muri del paese da lui amministrato dei manifesti, invitando la popolazione a non avere paura della sua decisione.

“Cittadini, dobbiamo risorgere – si legge sui manifesti -. Sutri, benedetta dal cielo, è una città sana. Una città santa. Non si deve cedere alla paura. Il mio editto non vuole punire gli impauriti, ma rincuorarli. Come i medici migliori ci hanno sempre insegnato, bisogna respirare aria libera, all’aperto. Cittadini che lavorano non sudditi che chinano il capo e nascondono il volto. Liberi, non umiliati”.

“Cittadini di Sutri – conclude il manifesto -, non abbiate paura. Dio è con noi”.

Condividi la notizia:











3 settembre, 2020