Sgarbi, Sodano e il vincitore del Premio Strega Veronesi a “Un borgo di libri”

Sutri - Dal 17 al 20 settembre

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Vittorio Sgarbi, Aurelio Picca, Luca Ricci, il vincitore del Premio Strega Sandro Veronesi, Remo Rapino, premio Campiello 2020, Enrica Bonaccorti, Giampaolo Sodano, Emanuele Trevi. Alcuni tra i più importanti nomi della cultura e della letteratura contemporanea, così come decine di scrittori e case editrici, da Bompiani a Marsilio, da La Nave di Teseo a Einaudi, che sono tra gli espositori, popoleranno l’anima di Sutri, dal 17 al 20 settembre per “Un Borgo di libri. Fiera del libro e dell’editoria”.

La kermesse, organizzata dall’Associazione Arca in collaborazione con il Comune di Sutri e la Fondazione Carivit, voluta dall’Amministrazione comunale che sta lavorando unita da mesi per poter garantire a Sutri una programmazione culturale di qualità, porterà nell’Antichissima Città, ormai punto di riferimento del panorama artistico e culturale italiano, oltre trenta presentazioni di libri ed importanti momenti di dibattito – come quello che il 18 settembre, dalle ore 20,00, a Palazzo Doebbing, vedrà Vittorio Sgarbi, Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020, Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020, Emanuele Trevi e Giampaolo Sodano, che modera l’incontro, confrontarsi sulla figura e sulle visioni di Pier Paolo Pasolini in “Incontri con Pier Paolo Pasolini, ricordi e suggestioni” e, successivamente, alla presentazione del Diario della Capra (Baldini + Castoldi) di Vittorio Sgarbi -.

Da Giulia Farnese a Dante, dal destino e dal ruolo degli uomini nell’era della globalizzazione sfrenata e snaturante, a Ungaretti e Mina, fino al diario della quarantena e alla medicina etrusca. Tanti i temi che verranno affrontati nella quattro giorni de “Un borgo di libri”, che giunge poco dopo la fine della stagione estiva di Saturnalia sutrina, rassegna culturale della città di Sutri, che ha testimoniato un successo di partecipazione, con centinaia di presenze nel corso dei numerosi eventi succedutisi, tra teatro, musica, arte, poesia e letteratura.

14 settembre, 2020