Monterosi – Riceviamo e pubblichiamo – Monterosi: Salvato (1’st Torelli) Gemini Berardi (35’pt Cancellieri) Piroli (21’st Costantini) Buono Pellacani (1’st Sivilla) Squerzanti (13’st Francucci) Capodaglio Lucatti Borrelli (20’st Rea) Sowe (38’st Zambrini). A disp. Fauzia Tomassi All. D’Antoni

Rieti: Saglietti Tiraferri Zona (35’st Nobile) Orchi Padovani (10’st Scognamillo) Montesi De Fato (15’st Mattei) Esposito Martinelli (7’st Vari) Tirelli Elefante (18’st Mancini). A disp. Rosati Parente Faliló Migliozzi Mingione Mirti All. Campolo

Arbitro Stentella di Viterbo

Si conclude con un pareggio l’ultimo test precampionato per il Monterosi.

Al Martoni contro il Rieti davanti ad un pubblico ordinato con distanziamento e mascherine finisce 0-0 l’ultima prova generale dei biancorossi di mister D’Antoni prima del debutto ufficiale casalingo di domenica prossima contro il Savoia.

Tante le assenze per la formazione di casa che scende in campo senza Petti, Costantini, Angeli e Persichini.

Dopo otto minuti punizione insidiosa di Borrelli che costringe Saglietti all’angolo. Portiere del Rieti che deve deviare in corner un cross insidioso di Squerzanti per la testa di Lucatti.

Rieti pericoloso con un tiro rasoterra dalla sinistra respinto da Salvato al 24’. Il primo tempo scivola via senza particolari azioni degne di nota. Si arriva al riposo sullo 0-0.

Si riparte e dopo sei minuti la conclusione di Sowe viene deviata in angolo da Saglietti. Sivilla ed il portiere Torelli prendono il posto di Pellacani e Salvato dopo l’intervallo. Ancora Sowe al 10’st non trova lo specchio della porta da buona posizione. Un minuto dopo occasione anche per il Rieti con Elefante che spara alto da buona posizione.

Inizia la girandola di cambi. Al 28’st grande intervento in uscita di Torelli su Vari che approfitta di un fallo non ravvisato dall’arbitro su Gemini. Al 32’ st si rivede il Monterosi con Lucatti che non riesce a sfruttare il cross basso di Cancellieri.

Due minuti dopo il tiro di Sowe dalla distanza trova la risposta di Saglietti.

Finisce 0-0 un buon allenamento per le due squadre in vista del debutto ufficiale. Monterosi-Savoia e Rieti-Vastese: domenica si fa sul serio.

Monterosi Fc

20 settembre, 2020