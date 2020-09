Si contagia al baby shower a sorpresa, muore 31enne incinta all’ottavo mese

Brasile - La donna ha contratto il Covid da una asintomatica - Salvata la piccola con un cesareo

Anápolis – Ha contratto il Covid-19 durante un baby shower organizzato per la nascita della sua bambina. Una festa a sorpresa a cui hanno partecipato tutte le sue amiche. Tra queste anche una positiva asintomatica, con cui sarebbe involontariamente entrata in contatto.

E’ morta così un’insegnante 31enne brasiliana, incinta all’ottavo mese, dopo essere rimasta per giorni in un letto di ospedale.

Come riportano i media locali e internazionali, a distanza di qualche giorno dalla festa, la donna avrebbe iniziato ad avvertire i primi sintomi. Portata in ospedale, sarebbe stata subito ricoverata: i medici hanno così deciso di intervenire tramite un taglio cesareo per salvare la figlia, che è nata in buone condizioni di salute. Anche la mamma, inizialmente, sembrava stare bene. Poi un improvviso peggioramento e la morte poche ore dopo.

“Dopo il parto, mia sorella ha mostrato un miglioramento significativo. I medici ci hanno persino inviato un messaggio dicendo: ‘Abbiate fede, i suoi polmoni, il battito cardiaco e la pressione sanguigna stanno migliorando'”, ha raccontato ai media il fratello della donna.

