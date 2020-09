Si dimette l’ambasciatore americano in Cina

Washington - Lo fa sapere il segretario di stato Mike Pompeo - Non si conoscono le motivazioni della scelta del diplomatico

Condividi la notizia:











Washington – L’ambasciatore americano in Cina, Terry Branstad, ha rassegnato le sue dimissioni.

Lo fa sapere il segretario di stato Usa Mike Pompeo sul suo profilo Twitter. “Ringrazio l’ambasciatore Terry Branstad – ha scritto Pompeo – per i suoi oltre tre anni di servizio al popolo americano come ambasciatore degli Stati Uniti nella Repubblica popolare cinese”.

“L’ambasciatore Branstad ha contribuito a riequilibrare le relazioni tra Usa e Cina – ha continuato il segretario di stato americano – in modo che siano orientate ai risultati, reciproche ed eque. Ciò avrà effetti positivi e duraturi sulla politica estera degli Stati Uniti nell’Asia-Pacifico per i decenni a venire”.

Terry Branstad ha 73 anni. In passato ha ricoperto la carica di governatore dell’Iowa per due mandati. Poi nel 2017 il presidente Trump lo ha nominato ambasciatore in Cina. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto Branstad a rassegnare le dimissioni.

Condividi la notizia:











14 settembre, 2020