Si veste da dottore e tenta di rapinare una farmacia e una sanitaria, arrestato

Roma - Il camice era troppo sporco per essere credibile

Roma – Ha indossato un camice bianco per sembrare un dottore, ma era troppo sporco per essere credibile. Questo il travestimento usato da un 52enne romano per rapinare una farmacia e una sanitaria, senza riuscirci in nessuno dei due casi.

Il finto dottore ha fatto il suo primo tentativo in una farmacia del quartiere Garbatella. Il titolare del negozio, che per contingentare gli ingressi teneva la porta chiusa e faceva entrare un cliente alla volta, non ha aperto al “collega”. Oltre al camice sporco poco credibile, il finto dottore aveva infatti il volto coperto da una mascherina chirurgica, da dei grossi occhiali da sole e da un cappello. Il 52enne ha allora tentato di usare la forza mostrando al farmacista un coltello a serramanico, ma inutilmente. Il rapinatore si รจ quindi allontanato dalla farmacia, ma la sua descrizione era ormai arrivata alle pattuglie di polizia.

A individuare l’uomo sono stati gli agenti del commissariato Tor Carbone, che lo hanno fermato mentre usciva da un condominio. A parte il camice del quale il “dottore” evidentemente si era disfatto, la descrizione coincideva perfettamente con l’uomo. Nelle sue tasche dei pantaloni, poi, c’era il coltello a serramanico.

Le successive indagini hanno permesso di accertare che, poco prima di essere fermato dai poliziotti, l’uomo aveva tentato di rapinare una sanitaria a Tor Marancia. Anche in questo caso, con il volto nascosto e con il camice sporco appoggiato su una spalla, aveva puntato il coltello verso il negoziante intimandogli di consegnargli i soldi. Ma ancora una volta il tentativo era fallito e il rapinatore se ne era andato senza bottino.

2 settembre, 2020