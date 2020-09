“Si vocifera che i soldi per i lavori di via Corrado Alvaro non ci siano più, spero che siano solo voci”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Dario Brugiotti: "I condomini vogliono delle risposte"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si vocifera che i soldi per i lavori della famosa via Corrado Alvaro non ci siano più.

Assessora Allegrini, spero che siano soltanto voci e basta, perché ricordo bene che lei disse a suo tempo che i lavori erano imminenti, che la ditta appaltatrice doveva sbrigare alcune pratiche e che neanche un mese e sarebbero cominciati.

Ora non ci potete dire che non ci sono più i soldi, perché allora o ci avete preso per i fondelli prima, o ci prendete adesso. Datevi una regolata.

Tutti i condomini della via vogliono delle risposte ma questa volta molto più precise. Siamo stanchi, non ne possiamo più, cara assessora Allegrini ci dimostri che quello che a suo tempo disse, questa volta si realizzi. In fin dei conti stiamo chiedendo solamente quello che ci spetta, dopo quarant’anni penso che sia ora fare un po’ di manutenzione.

In fin dei conti saranno si e no 200 metri, e vi volete prendere delle brutte parole per così poco? Non mi pare il caso.

Dario Brugiotti

12 settembre, 2020