“Siamo gli unici con un’idea chiara su ambiente, lavoro e salute”

Perché ha deciso di scendere in campo e candidarsi?

“In virtù del lavoro svolto in un anno e mezzo da consigliere e perché ritengo che sia doveroso per una forza di sinistra rappresentare le istanze dei cittadini e dei lavoratori, e noi vogliamo farlo con una lista popolare che sia in grado di dare voce alla massa di persone che gli altri non vogliono e non possono rappresentare”.

Quali sono le battaglie che vuole portare avanti: ci elenchi 5 priorità.

“Le battaglie che vogliamo portare avanti sono in primis quella per il lavoro usurante e per il riconosciemento della connnessione silice-cancro ai polmoni, e quella per la difesa del territorio come quella contro le attuali richieste per nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e contro l’uso indiscriminato dei fitofarmarci, poi quella per una gestione diversa dell’acqua pubblica e contro il caro bollette, la battaglia in difesa del nostro ospedale e del sociale, e quella per la trasparenza amminsitrativa e la lotta all’evasione delle tasse comunali”.

Cosa non va a Civita Castellana?

“Civita Castellana paga la pochezza politica della giunta Caprioli e la debolezza del secondo mandato Angelelli. E’ un paese non amministrato che nell’ultimo anno è stato in balia di una continua guerra all’interno dell’amministrazione e che si combatteva a Civita ma era diretta da Viterbo. La situazione è sotto gli occhi di tutti, Civita è abbandonata, scuole, strade e servizi (cimitero in primis) sono in una situazione da terzo mondo, ci sono decine di cantieri fermi (G.Rodari, piscina comunale, belvedere Falerii Veters etc.etc.) e la politica tradizionale non riesce a produrre nient’altro che discussioni sterili”.

Chi fa parte della sua squadra?

“La nostra lista come dicevo, a differenza delle altre, è di matrice operaia e popolare, è composta da ceramisti, impiegati, partite Iva, casalinghe, pensionati, precari e studenti. E’ una lista di persone che alla politica hanno sempre dato tutto senza chiedere nulla in cambio, che si impegnano nei sindacati, nella associazioni e nella vita cittadina sempre con spirito di sacrificio. E’ una lista molto giovane con persone che vengono da tutto il mondo della sinistra e non solo di Rifondazione comunista, persone preparate che condividono la linea del Circolo sui temi del programma e sopratutto libere ed indipendenti da logiche politiche che nulla hanno a che vedere con il nostro comune”.