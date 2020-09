Il giornale di mezzanotte - Civita Castellana - Elezioni amministrative 2020 - Maurizio Selli, candidato sindaco per M5s, si presenta e presenta la sua proposta

Civita Castellana – (p.p.) – “Siamo in grado di dare sicurezza ai cittadini”. Maurizio Selli, candidato sindaco a Civita Castellana per M5s, si presenta e presenta la sua proposta in vista delle elezioni comunali di settembre. A sfidarlo Lica Giampieri (FdI, Lega, Forza Italia e Siamo Civita), Yuri Cavalieri (Rifondazione comunista) e Domenico Cancilla (Pd).

Chi è Maurizio Selli?

“Sono un architetto di 61 anni, attivista del MoVimento 5 Stelle dal 2013, sposato e padre di due ragazze e anche nonno della piccola Sofia. Sono nato e vivo a Civita Castellana, ho studiato al Liceo Artistico di via Ripetta di Roma e sempre a Roma ho completato gli studi universitari nella facoltà di Architettura. Sono più di trenta anni che svolgo la mia attività di architetto con studio a Civita Castellana, ma realmente in ogni parte d’Italia.

Il mio lavoro e la mia famiglia, di fondati principi legati alla terra in quanto contadini, mi hanno portato a trasferire, nel mio lavoro, il rispetto per gli altri, per la natura, per il bello nell’architettura e nelle arti. Mi sono specializzato dai primi anni ’90, in settori quali le energie rinnovabili e le tecniche di bioedilizia, conoscenze che tornano di assoluta attualità adesso che la sensibilità ambientale è realmente apprezzabile sia tra i cittadini che nella politica nazionale ed europea.

Il campo di conoscenze in tanti anni di lavoro mi ha portato inoltre a perfezionarmi nella gestione dei fondi pubblici legati ai bandi regionali e nazionali, nella programmazione e realizzazione di manifestazioni di promozione dei prodotti tipici locali attività questa svolta nel territorio del Lazio per circa un decennio su fondi regionali.

Inoltre la mia preparazione artistica, mi ha portato ad un profondo rispetto del territorio in quanto culla e scrigno della nostra civiltà che racchiude bellezze naturalistiche di elevato valore oltre che potenzialità umane da sostenere.

Ho progettato acquisendo esperienze nell’ambito dei lavori pubblici e in tutte le fasi di direzione e sviluppo e pertanto questo sarà un bagaglio importante da trasferire ad una eventuale amministrazione dei beni pubblici

Il campo delle tecnologie innovative e applicabili all’urbanistica mi hanno portato a sperimentare soluzioni di pianificazione sostenibile, e su questa scorta che vedo la rinascita di Civita Castellana nel rispetto dell’ambiente e della sua storia, ma lanciata verso il futuro, la sostenibilità energetica, la mobilità elettrica, il riuso e la valorizzazione delle peculiarità locali storiche, ambientali, enogastronomiche.

Sono candidato sindaco di una lista del Movimento 5 Stelle, siamo persone e professionisti di sicura competenza nei rispettivi ambiti. La mia esperienza e quella dei componenti della mia lista, legata alla serietà e onestà del nostro passato come professionisti e cittadini, potrà portare Civita Castellana ad essere un luogo aperto al mondo e pronto a cogliere tutte le possibilità economiche e culturali”.

Perché ha deciso di scendere in campo e candidarsi?

“In cinque anni come consigliere comunale, mi sono convinto sempre di più della necessità di far diventare realtà le idee e i principi del M5S. Civita Castellana merita una nuova opportunità di rinascita culturale e lavorativa sopratutto per i giovani che devono tornare a credere nella possibilità di sviluppo. Il compito sarà tutt’altro che semplice, il Covid e il PostCovid associato l’eredità delle ultime amministrazioni, peserà negativamente sulle scelte programmate. Nonostante ciò confido nella squadra che ho scelto e che mi accompagnerà nel gestire con la giusta determinazione questa sfida.

I candidati consiglieri presenti nella mia lista sono cittadini formati anni di incontri pubblici dove si sono affrontate le tematiche amministrative, sociali economiche e culturali di Civita Castellana, pertanto sono consapevoli dell’impegno che li aspetta”.

Quali sono le battaglie che vuole portare avanti: ci elenchi 5 priorità.

“Il M5s promuove la riapertura di reparti essenziali dell’ospedale di Civita Castellana è una priorità nel nostro programma, il nostro impegno sarà mirato a sollecitare l’intervento nazionale e regionale verso il potenziamento dell’ospedale andosilla per una sanità vicina ai cittadini. Il m5s promuove un attenzione maggiore verso la famiglia e i bambini, aree verdi arredate a misura di bambino con giochi e attività ludiche è nel nostro programma creare nei giardini pubblici spazi arredati per i nostri piccoli cittadini, belli da vedere e sicuri da utilizzare. Tutti i quartieri devono avere uno spazio a verde pubblico dove portare i propri figli in piena sicurezza.

E’ nel nostro programma anche un giro di vite verso i vandali e quanti si divertono a non rispettare il bene comune , sanzioni e controlli sono una priorità assoluta. Il m5s dice no all’utilizzo indiscriminato del territorio e dice si allo sviluppo di Civita Castellana verso le rinnovabili, il rispetto dell’ambiente, il decoro e la pulizia di strade e territorio, lo sviluppo di un agricoltura sostenibile è nel nostro programma proteggere il territorio e sviluppare il suo utilizzo nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il m5s completerà finalmente la piscina comunale integrando al progetto iniziale nuove tecnologie e funzionalità è nel nostro programma terminare il recupero della piscina comunale, migliorando notevolmente la tecnologia applicata, la funzionalità e farla diventare la più attrezzata e moderna possibile. Ridare il servizio della piscina comunale ai cittadini di Civita Castellana è un preciso impegno, una piscina moderna unica nel suo genere è nel nostro programma anche intervenire sulle altre strutture per lo sport, inoltre ci attiveremo per l’utilizzo di fondi pubblici anche per la realizzazione di circuiti ciclo pedonali in sicurezza distribuiti nel territorio e in accordo con altri comuni, utilizzando anche le strade comunali rurali

Il m5s per lo sviluppo turistico di Civita Castellana e del territorio falisco è nel nostro programma sviluppare il turismo culturale, ambientale e consapevole delle bellezze naturalistiche e storiche che il nostro territorio offre.

Un turismo organizzato, il territorio di civita castellana accogliente, attrezzato nei percorsi naturalistici e nel centro storico pulito ed arredato sarà un nostro impegno seguire tutte le opportunità finanziarie regionali, nazionali ed europee, e portare civita castellana nelle maggiori manifestazioni fieristiche e promozionali sia nazionali che internzionali il settore turismo e la cultura possono portare lavoro e benessere, quella del m5s sarà una vera rivoluzione per civita castellana inserita nell’”ambito falisco” per farla diventare una meta turistica conosciuta in tutto il mondo.

Il m5s per l’acqua pubblica e ad un costo sostenibile dalle famiglie è nel nostro programma rivedere gli accordi presi tra il comune di Civita Castellana e la società Talete, lo scopo è capire la vera natura dei continui e programmati aumenti accettati dai sindaci di destra e sinistra l’acqua è un bene fondamentale per la vita e la salute delle persone e pertanto

deve restare pubblica la società talete deve essere chiamata a dare un servizio puntuale ai cittadini.

Il m5s la raccolta puntuale, la tassa dei rifiuti si dovrà pagare sulla quantità prodotta è nel nostro programma da anni abbiamo promosso la possibilità anche per Civita Castellana di migliorare la raccolta dei rifiuti e far pagare al cittadino la reale quantità prodotta per noi i rifiuti, sono una risorsa e non un problema, una risorsa che deve tornare anche nelle tasche dei cittadini. La società partecipata sate verrà potenziata e sviluppata, deve funzionare meglio ed essere più efficiente”.

Cosa non va a Civita Castellana?

“Non esiste un problema circoscritto, la somma fa il totale, e Civita Castellana adesso si trova a pagare la somma di una serie di errori politici che hanno ricadute economiche e sociali. Sono le persone che fanno la differenza in una amministrazione comunale, e se assistiamo a questo palese declino di Civita Castellana la cosa che non è andata è legata alla capacità amministrativa degli ultimi 20 anni”.

Chi fa parte della sua squadra?

“La squadra della mia lista si differenzia dalle altre per una precisa peculiarità, sono tutti cittadini che hanno ben presente la difficoltà e l’impegno che li aspetta. Sono tutti cittadini che hanno seguito da ben 8 anni le sorti politiche di Civita Castellana in quanto il M5S è stato l’unico movimento politico, che ogni giovedì sera ha aperto le proprie porte a tutti i cittadini per parlare dei problemi del paese. Gli altri partiti di solito si concentrano solo in vista delle elezioni, noi no, siamo diversi e pertanto i candidati consiglieri conoscono bene i temi e i problemi di Civita Castellana”.

Perché dovrebbero votarla?

“Quando il M5S è nato venne considerato un Movimento di contrasto, destinato all’eterna opposizione. Poi abbiamo cominciato ad amministrare alcune piccole città, poi città più grandi, addirittura la Capitale. Infine, siamo andati al governo del paese. Oggi, dopo tanti anni, i politici del Movimento sono persone che hanno piena coscienza delle proprie capacità, sono persone preparate e competenti. La realtà di Civita non è diversa. Abbiamo fondato il Gruppo, poi siamo entrati in Comune prima con un Consigliere (il sottoscritto), poi con due (l’anno scorso infatti è stato aletto anche il mio collega Maurizio Serafinelli) e dall’interno abbiamo lavorato per il bene della nostra comunità, senza pregiudizi, collaborando più volte su proposte concrete e condivisibili anche con le altre forze politiche.

Oggi, siamo in grado di dare sicurezza ai cittadini, siamo in grado di non promettere cose che non possono essere realizzate e lo facciamo sulla base di dati oggettivi. Del resto, non siamo abituati a parlare senza dati, e quelli che lo fanno sono solo politici che hanno una opinione e nulla più. Le opinioni – conclude -, le abbiamo lasciate da tempo a quelli che frequentano il Bar Sport”.

Lista Movimento 5 Stelle

Candidati

Maurizio Serafinelli

Alessio Bastianini

Valerio Biondi

Luisa Cassieri

Roberta De Angelis

Rosalia Di Maio detta Lia

Marina Ercolini

Adriana Gai

Michele Lombardi

Anna Paola Matteucci

Guido Palomba

Danilo Rocco

Sandra Santoni

Simona Sassara

Maria Luisa Vallini

Franco Zamponi

11 settembre, 2020