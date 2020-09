“Sono soddisfatto perché giocare a Terni è difficile, peccato per il rosso a Tounkara”

Sport - Calcio - Serie C - Agenore Maurizi analizza la prestazione della sua Viterbese sul campo della Ternana: "Teniamoci questo pareggio e lavoriamo per sabato"

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Al termine del match Agenore Maurizi è soddisfatto a metà.

La sua Viterbese ha tenuto testa alla ternana in maniera caparbia, giocando per 70 minuti in inferiorità numerica su un campo pesantemente condizionato dalle condizioni atmosferiche.

Il tutto contro un avversario che almeno sulla carta è tra i più quotati del girone e che si può permettere di far sedere in panchina calciatori che sarebbero titolari in molte altre squadre di serie C.

Unico neo il rosso a Tounkara: senza l’espulsione, magari, sarebbe andata ancora meglio e l’allenatore non sarebbe stato privo di un calciatore importante per la prossima sfida di campionato.

“L’episodio ci ha penalizzato – ammette senza mezzi termini il tecnico –. A mio avviso il rosso è stato un po’ esagerato ma ci può stare. E’ un peccato perché l’assenza di Tounkara contro l’Avellino si andrà ad aggiungere a quelle per Covid-19.

Nonostante l’uomo in meno abbiamo avuto tre occasioni nitide per fare gol. Urso e Simonelli? Hanno fatto una buona prestazione come tutto il resto della squadra. Sono soddisfatto perché giocare a Terni è difficile, ma anche rammaricato perché abbiamo fatto più di un tempo in dieci. Teniamoci questo pareggio e lavoriamo per sabato”.

Samuele Sansonetti

Articoli: Settanta minuti in dieci, per la Viterbese un punto che vale una vittoria di Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

prima giornata

domenica 27 settembre

Cavese – Vibonese 0-1 (sabato)

Catania – Paganese 1-1

Teramo – Palermo 2-0

Trapani – Casertana

Avellino – Turris 0-0

Juve Stabia – Monopoli 1-2

Potenza – Catanzaro 2-1

Ternana – Viterbese 0-0

V. Francavilla – Bari 2-3

Serie C – girone C

seconda giornata

domenica 4 ottobre

Viterbese – Avellino (sabato)

Bari – Teramo

Monopoli – Catania

Palermo – Potenza

Turris – V. Francavilla

Vibonese – Juve Stabia

Catanzaro – Trapani

Paganese – Ternana

Casertana – Y

X – Cavese

Condividi la notizia:











28 settembre, 2020