“Sold out per il Teverina Buskers”

Celleno - Sabato 12 e domenica 13 settembre esaurite tutte le prenotazioni online agli spettacoli degli artisti di strada in programma per la quinta edizione

Condividi la notizia:











Celleno – Riceviamo e pubblichiamo – Iniziato il conto alla rovescia per la quinta edizione del “Teverina Buskers”, il Festival internazionale degli Artisti di Strada in programma il 12 e 13 settembre a Celleno. Giocolieri, clown, trapezisti, acrobati e street band si alterneranno nei due spettacoli in programma in piazza della Repubblica a Celleno.

Purtroppo, in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale per la prevenzione del Covid-19, il programma della manifestazione è stato rimodulato riducendo a due soli grandi spettacoli, uno il sabato alle ore 22 e l’altro la domenica alle 18,30, modificando la location che non è più quella del borgo fantasma di Celleno ma la zona nuova del paese, e limitando il numero di spettatori che non può superare le 200 unità per evento e solo su prenotazione.

“Al momento – spiega Simone Romanò, ideatore e direttore artistico del Teverina Buskers – non solo le prenotazioni hanno esaurito la disponibilità di posti, ma anche le liste di attesa sono molto numerose. Siamo molto lusingati di questo successo, che va ben oltre le nostre aspettative, e confidiamo che il prossimo anno si possa tornare al format delle passate edizioni”.

A esibirsi in entrambi gli spettacoli ben 15 artisti: “Aspettando Godot Band” (musicisti); “Livia Cordasco” (amaca aerea); “Arianna” (corda aerea); “Andrea Farnetani” (fantasista); “Creme & Brulè” e “Nulleamai” (fuoco); “Margherita Mischitelli” (rue cyr); “Fuori Scatola”, “Duo Flash” e “EvaQ” (clown); “GiocolElia” e “Alessio 5 palle” (giocoleria); “Gioia Santini” (antipodismo). Presentano Milena e Guglielmo.

Il Teverina Buskers è come di consueto organizzato da “Il Circo Verde” con il patrocinio del Comune di Celleno. Il piccolo centro, a metà strada tra Viterbo e Civita di Bagnoregio, è divenuto ormai punto di riferimento e incontro degli artisti di strada di rilevanza internazionale in transito tra uno spettacolo e l’altro che nel corso dell’anno qui trovano ospitalità, opportunità di formazione, confronto e di amicizia.

“Circo Verde”

Condividi la notizia:











12 settembre, 2020