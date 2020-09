Washington - Trump nel 2018 avrebbe utilizzato queste parole in privato con i suoi collaboratori – La Casa Bianca smentisce: “È falso”

Washington – “I soldati morti durante la prima guerra mondiale sono degli idioti perdenti”. Così Donald Trump si sarebbe rivolto parlando dei caduti statunitensi in guerra.

Nel 2018, in occasione della commemorazione dei 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, il presidente degli Usa, dopo aver evitato di visitare il cimitero americano di Aisne-Marne per cattive condizioni meteorologiche avrebbe detto in privato ai suoi collaboratori che i morti in guerra “erano solo degli idioti predenti”.

A riferirlo è un articolo del The Atlatic, che riporta l’evento basandosi su racconti personali e fonti concordi. “Categorie come sacrificio, patriottismo, servizio, per lui non significano niente” scrive The Atlantic.

Il giornale ricorda inoltre il fatto che Donald Trump, ai tempi della guerra del Vietnam, si è fatto esonerare 5 volte dal servizio militare.

“È falso – si legge in una nota della Casa Bianca -, Trump ha dimostrato in più occasioni di rispettare i militari, cui ha anche aumentato la paga”. Sull’argomento è intervenuto anche Mike Pompeo: “Non l’ho mai sentito dire nulla di simile”.

“È disgustoso” ha subito commentato Joe Biden, rivale di Trump alle imminenti elezioni presidenziali.

5 settembre, 2020