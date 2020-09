Soldi per togliere il malocchio, falso mago in manette

Salerno - L'arresto per truffa aggravata - Vittima un 75enne

Condividi la notizia:











Salerno – Soldi per togliere il malocchio, in manette un falso mago.

L’uomo, un 63enne di origine napoletano, √® stato arrestato per truffa aggravata in flagranza di reato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, approfittando della fragilit√† psicologica di un 75 enne di Sala Consilina, in provincia di Salerno, gli avrebbe promesso di togliergli un malocchio capace di creargli gravi problemi di salute. Il tutto in cambio di soldi.

Il falso mago nei giorni scorsi si sarebbe fatto consegnare dall’anziano la somma di mille euro, ma al secondo appuntamento con il 75enne, fissato all’interno del cimitero di Sala Consilina, ha trovato i carabinieri della locale compagnia ad ammanettarlo.

Il presunto truffatore è stato trasferito nella casa circondariale di Potenza.

Condividi la notizia:











25 settembre, 2020