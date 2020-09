Coronavirus - La Tuscia attende nelle prossime ore l'ufficialità della negativizzazione della bambina di Canepina

Viterbo – Coronavirus, solo 6 nuovi positivi in tutto l’Alto Lazio e 2 guariti.

Nella Tuscia la situazione è stabile. Due i nuovi positivi: uno a Tarquinia e uno a Civita Castellana e un paziente guarito a Viterbo. Ma a quest’ultimo va aggiunta anche la bambina di Canepina che era risultata positiva al Covid giovedì scorso. La notizia della sua negativizzazione è arrivata al sindaco del paese Aldo Moneta dai genitori e, in queste ore, si attende l’ufficialità della Asl che a sua volta deve ricevere la comunicazione dall’ospedale pediatrico capitolino.

Calerebbe, dunque, anche il numero dei pazienti affetti da Coronavirus che sono ricoverati in ospedale. La piccola canepinese infatti era una delle quattro persone che si trovano in una struttura diversa da Belcolle. Sempre quattro, invece, i pazienti in degenza nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Viterbo.

Intanto stamattina ha riaperto in totale sicurezza il nido comunale di Canepina che era stato chiuso per la sanificazione e per verificare eventuali altri positivi, oltre alla bambina in questione. Secondo il risultato dei tamponi nessuno, né tra il personale né tra i bimbi che lo frequentano, ha il Covid e quindi la struttura ha ripreso la normale attività.

Quanto ai due nuovi positivi registrati ieri nella Tuscia uno soltanto, quello di Tarquinia, è sintomatico ed è stato sottoposto al tampone proprio per questo. In ogni caso le sue condizioni sono molto buone, tanto che sta trascorrendo la convalescenza a casa. L’altra persona, di Civita Castellana, è invece asintomatica, ma ha fatto il test perché aveva avuto contatti con un positivo di Roma. Gli attualmente positivi della Tuscia salgono in totale a 102: otto ricoverati nelle strutture sanitarie e 94 nelle proprie abitazioni.

Il nuovo guarito di Viterbo fa invece lievitare il numero di chi ha sconfitto il Coronavirus da inizio epidemia a 481 persone nella Tuscia. Restano 26 i morti.

Scende, seppur di poco, il lungo elenco di chi si trova in isolamento fiduciario: dai 392 di domenica si arriva ai 388 di ieri.

Stessi numeri della provincia di Viterbo anche nel territorio della Asl Roma 4. Due i nuovi contagiati: uno ad Anguillara e uno a Filacciano, mentre è guarita una persona a Cerveteri.

Anche nel Reatino i nuovi positivi di ieri sono stati due, entrambi ragazzi molto giovani: un 16enne di Poggio San Lorenzo e un 22enne di Rieti. Gli attualmente positivi totali diventano così 91, mentre 359 cittadini sono in sorveglianza domiciliarie e 37 ne sono usciti.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 608 (192 a Viterbo; 416 in provincia)

Attualmente positivi: 102

Guariti: 481

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 8 (4 a Belcolle; 4 extra Asl)

In quarantena: 388

Usciti dalla quarantena: 5174 Comuni con positivi

Viterbo: 192 casi (6 morti e 152 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Acquapendente: 29 casi (1 morto e 14 guariti)

Tarquinia: 30 casi (1 morto e 27 guariti)

Civita Castellana: 19 casi (11 guariti)

Vetralla: 16 casi (7 guariti)

Orte: 14 casi (10 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Montalto di Castro: 1o casi (9 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (4 guariti)

Bagnoregio: 5 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Canepina: 2 casi (1 guarito)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Monterosi: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 1 caso (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Blera: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

22 settembre, 2020