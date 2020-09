Solo l’età non determina se si è lavoratori fragili

Coronavirus - Lo prevede una circolare emanata dal ministero della Salute

Roma – Fragile è il lavoratore con patologie che in caso d’infezione da Coronavirus potrebbero determinare un esito più gravo o infausto della malattia.

Non basta l’età a determinare se una persona rischia di più sviluppando il Covid.

Lo stabilisce una circolare diffusa dal ministero della Salute.

Come riporta Repubblica, nel documento è spiegato il sistema attraverso il quale sono riconosciute le esenzioni dal lavoro in base allo stato di salute, tema d’attualità soprattutto per la scuola, prossima a ripartire.

Non si conosce quanti potrebbero essere gli insegnanti dispensati perché il virus per loro rappresenta un pericolo. C’è chi ha parlato di 400mila persone, considerando gli over 55. Quindi il numero dovrebbe essere molto più basso.

5 settembre, 2020