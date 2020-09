Solo i parenti col “passaporto anticovid” possono andare a trovare gli anziani alla casa di riposo

Il giornale di mezzanotte - Acquapendente - Per entrare alla rsa San Giuseppe bisogna presentare il referto negativo del test sierologico completo effettuato non più di due giorni prima

Condividi la notizia:











Acquapendente – Solo col “passaporto anticovid” i parenti possono andare a trovare gli anziani della casa di riposo.

Per entrare alla rsa San Giuseppe di Acquapendente bisogna presentare il referto negativo del test sierologico completo effettuato non più di due giorni prima. Vale per i parenti, gli amici, i fornitori e tutti i visitatori in genere.

Sono le nuove disposizioni a partire dal 31 agosto, in virtù dell’aumento dei casi di Covid-19, inoltrate via mail e via whatsapp ai componenti del Comitato famiglie. Non si tratta altro che dell’applicazione del Dpcm del 6 agosto, pubblicato su Gazzetta Ufficiale l’8 agosto, cui ha fatto seguito la disposizione Asl Viterbo prot. n. 48019 del 14

“Si richiede una stretta collaborazione finalizzata alla tutela dei pazienti nell’ottica della limitazione del contagio e prevenzione del Coronavirus – si legge nella comunicazione della direzione della struttura – l’accesso in struttura sarà consentito solo ed esclusivamente con presentazione di referto negativo di test sierologico completo (lgG e IgM) effettuato 48 ore prima della visita. Il test dovrà essere eseguito ogni volta che si accederà in struttura e dovrà sempre rispettare le regole dettate precedentemente (esito negativo ed effettuato 48 ore prima dell’ingresso)”.

L’ingresso sarà limitato ad una sola persona per volta come da direttive Regione Lazio. Il visitatore dovrà indossare dispositivi di prevenzione a norma di legge quali mascherina chirurgica e guanti in lattice. Il visitatore sarà monitorato, in ingresso e in uscita, con rilevamento della temperatura corporea e saturazione. I dati saranno riportati, su apposito registro, dal personale sanitario in turno. Dovrà inoltre essere redatta un’autocertificazione riportante un’anamnesi prossima.

Condividi la notizia:











2 settembre, 2020