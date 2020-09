Il giornale di mezzanotte - Elezioni amministrative 2020 - Blera - Nicola Mazzarella, candidato sindaco (Tradizione e sviluppo) si presenta e presenta la sua proposta in vista delle elezioni di settembre

Blera – (p.p.) – “Sono l’uomo realmente nuovo nella scena politica locale… una persona di cui ci si può fidare”. Nicola Mazzarella, candidato sindaco a Blera (Tradizione e sviluppo) si presenta e presenta la sua proposta in vista delle elezioni di settembre. A sfidarlo Luca Torelli (Per Blera e Civitella Cesi).

Chi è Nicola Mazzarella?

“Ho 43 anni, sono sposato e ho 2 figli. Amo la mia famiglia, ho una laurea in economia e commercio e sono un dipendente Inail, percorso di studi e lavorativo che mi ha portato a maturare una solida esperienza amministrativa. Non ho tessere di partito e non ho mai ricoperto nessuna carica pubblica, ma ho tanto entusiasmo e voglia di mettermi al servizio del mio paese, perché penso che Blera e Civitella Cesi abbiano un enorme potenziale da portare alla luce”.

Perché ha deciso di candidarsi e scendere in campo?

“Ritengo che il rispetto nei confronti di tutti sia un valore fondamentale e che il senso della politica sia quello di essere vicini ai cittadini, ascoltandoli e supportandone le idee e le aspirazioni. Una politica al servizio della comunità. Intorno a questa visione è costruito il nostro programma che, partendo dalla situazione che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19, pone al centro i nostri cittadini e le nostre imprese”.

Quali sono le battaglie che porterete avanti: ci elenchi 5 priorità.

“Attività produttive e commerciali: pensiamo che il ruolo dell’amministrazione al fianco delle imprese sia fondamentale, non attraverso il mero assistenzialismo, ma guardando avanti, ponendo come obiettivo la crescita e non la semplice sopravvivenza. A questo proposito, tra le principali misure a favore delle nostre imprese, intendiamo applicare l’esenzione totale dal pagamento della Tari per l’anno 2021 a favore delle imprese che abbiano avuto un calo di fatturato a causa dell’emergenza Covid 19, confermare l’esonero dal pagamento della Tosap per le attività commerciali, agevolando al massimo l’occupazione di spazi esterni, istituire un bonus su tutti i tributi comunali per nuove assunzioni di cittadini residenti nel Comune di Blera e snellire la burocrazia, istituendo, tra le altre cose, uno sportello clienti Inps-Inail a supporto dei cittadini e delle imprese.

Fasce più disagiate: vogliamo sostenere le categorie più deboli con strumenti specifici e azioni concrete quali la realizzazione di interventi mirati di contrasto alla povertà e di inclusione sociale per le persone e i nuclei familiari che, anche a causa degli effetti della crisi economica, versano in condizioni di particolare disagio, ad esempio, introducendo il “Baratto amministrativo” per consentire ai cittadini che non riescono a far fronte al pagamento delle imposte comunali di assolvere all’adempimento in tutto o in parte attraverso lavori socialmente utili e i “Voucher per lavoro occasionale”, da dedicare a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà o disabilità o che fruiscono di ammortizzatori sociali.

Vogliamo anche promuovere forme di convenzionamento con i soggetti privati che erogano servizi alla persona (sociali, sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, ecc.) sul territorio, supportando e valorizzando le realtà che intendono investire in nuovi servizi e strutture, introdurre un bonus bebè comunale per incentivare le nascite e realizzare accordi con la ASL per offrire il servizio di analisi anche presso Civitella Cesi.

Turismo: L’idea di sviluppo del nostro Paese non può prescindere dalla progettazione di un serio e articolato piano turistico volto a promuovere Blera e Civitella Cesi come centri enogastronomici di eccellenza, sfruttando la genuinità della nostra produzione agricola. Per far ciò, vanno migliorate la fruibilità e l’accessibilità (ricettività, parcheggi, segnaletica, sito e app, collegamenti, brochure e mappe turistiche, punto informativo), va migliorato il prodotto che offriamo (pulizia percorsi (già notevole il lavoro svolto dalle associazioni), organizzazione eventi, pacchetti turistici, riqualificazione centro storico e Civitella Cesi) e va sviluppato un chiaro piano di marketing territoriale. Questo Paese è meraviglioso e dobbiamo mostrarlo a tutti.

Opere pubbliche: non vogliamo proporre progetti irrealizzabili e di dubbia utilità, che se realizzati, graverebbero pesantemente sulle tasche dei nostri cittadini per la realizzazione e la gestione degli stessi, ma attuare un programma che faccia della serietà e della concretezza i propri valori cardine, non mettendo da parte l’ambizione, ma tenendo sempre bene a mente la funzionalità, l’utilità e la realizzabilità dei progetti che proponiamo.

A tale riguardo, di particolare importanza è il finanziamento di 1.850.000 €, attualmente in istruttoria, vincolato alla realizzazione della nuova scuola elementare, che ci consentirà con un concorso economico da parte del Comune di circa 200.000 € di realizzare un parcheggio pubblico coperto che ci permetterà di risolvere l’annoso problema dei parcheggi nel centro storico.

Giovani e anziani: Il Paese che vogliamo, deve dare una spinta ed un supporto ai propri giovani ed una carezza ai propri anziani, facendo sentire ciascuno importante, perchè riteniamo che lo sviluppo di un forte senso di comunità sia il primo passo per il benessere di tutti.

Desideriamo agevolare il confronto e lo scambio intergenerazionale, favorire la partecipazione fattiva di bambini e ragazzi ad iniziative di promozione della cultura e del patrimonio storico e archeologico del nostro paese e promuovere lo sport come momento di aggregazione e formazione, mettere a disposizione uno spazio comunale per la realizzazione di un asilo nido / baby parking, realizzare forme di sostegno ai bambini e ragazzi di famiglie indigenti/ disagiate o diversamente abili e collaborare con la Parrocchia per la realizzazione dell’oratorio”.

Cosa non va a Blera?

“Ciò che soprattutto ritengo deleterio per Blera, è il clima di eterno scontro tra fazioni che si respira nel paese. Trovo assurdo, per fare un esempio, che un ente come l’Università agraria di Blera, che dovrebbe essere di tutti, a quel tempo presieduta da Luca Torelli, sfratti il Comune dalla propria sede storica, Palazzo Lattanzi (di proprietà dell’Università Agraria), nella sola di logica di una eterna contrapposizione tra le parti.

Sarà mio compito, quando sarò sindaco, cercare di riportare armonia in questo paese, per far sì che si remi tutti dalla stessa parte, ovvero il bene di Blera e Civitella Cesi”.

Chi fa parte della sua squadra?

“La squadra che ho il piacere di avere al mio fianco in quest’avventura è un insieme di esperienza portata da candidati che già conoscono l’amministrazione e tutte le sue sfaccettature, problemi e possibili soluzioni e candidati nuovi, con grande entusiasmo e tante idee da sviluppare; un mix fatto di diverse estrazioni politiche unite da programmi comuni per Blera e Civitella Cesi e da un grande amore per il nostro Paese. La lista è composta da: Alessandro Pagliari, Daniele Ridolfi, Elisa Pirri, Emilio De Sanctis, Federico Coletta Francesco Ciarlanti, Franco Coletta, Giuseppe Cenciarini, Margherita Sarnà, Ottorino Menghini, Paola Lippera e Vienna Cancellu”.

Perché la gente dovrebbe votarla?

“Perché la gente dovrebbe votarmi? Perché sono l’uomo realmente nuovo nella scena politica locale, una persona di cui ci si può fidare, che non prenderà mai in giro nessuno, che ascolterà sempre tutti e che agirà sempre ed unicamente nell’interesse della comunità”.

4 settembre, 2020