Sospesa la sperimentazione del vaccino per reazione avversa

Coronavirus - Da parte di AstraZeneca che collabora con Oxford University - Azione di routine, spiegano dall'azienda farmaceutica

Roma – Coronavirus, sospesa la sperimentazione del vaccino per una reazione avversa a un volontario in Gran Bretagna. Lo comunica AstraZeneca.

Dall’azienda farmaceutica che collabora con l’Universit√† di Oxford hanno spiegato che si tratta di uno stop che un’azione di routine durante i test, quando si presenta una potenziale reazione inaspettata. La sospensione consente di rivedere i dati relativi alla sicurezza.

In test ampi, le reazioni possono avvenire anche per caso ma vanno comunque valutate attentamente. I primi dati sugli esperimenti erano sembrati promettenti, il vaccino è in grado di produrre una risposta immunitaria robusta, con deboli effetti collaterali.

9 settembre, 2020