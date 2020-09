“Sp Massarella, cartelli stradali nell’abbandono”

Carbognano - I consiglieri Rossano Baldinelli e Marco Caccia annunciano di volere inviare una nota alla provincia

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Sp Massarella, cartelli stradali ed abbandono. Quel cartello stradale che indicava il bivio per Carbognano è stato travolto dall’indifferenza che, di solito, alimenta il degrado.

Proseguono le segnalazioni dei nostri cittadini per combattere il degrado. Certamente quel cartello deve aver fatto il suo tempo ed è anche giusto, magari, il suo pensionamento.

Vederlo così, in quelle condizioni dopo aver svolto il suo compito in modo onorevole per decenni è certamente una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Battute a parte, c’è la solita disattenzione al decoro del territorio, nel nome di una sciatteria ormai conclamata e che palesa indifferenza a tutto ciò che fa poi il quotidiano di una comunità.

Forse perché troppo impegnata su grandi opere, l’amministrazione locale ha ignorato per mesi l’elevata insicurezza delle strade provinciali (esposti per invasività delle alberature che restringono il campo carrabile di strade già strette e che hanno provocato sinistri), per poi esaltarsi per il rifacimento del tratto urbano di asfalto deteriorato da troppo tempo. Ma così è.

Un’amministrazione credibile si impegna anche sul quotidiano e cercando di valorizzare attraverso il raggiungimento di livelli di standard qualitativi migliori che possano consentire di attrarre turismo e credibilità e di diffondere l’attenzione e la necessaria importanza al territorio ed alla cultura del bello.

Quel cartello, seppur non di diretta competenza comunale, è un chiaro segnale del senso estetico che, ad oggi, prevale. Dobbiamo combattere l’indifferenza ed educare al bello e lo si può fare anche accorgendosi di un cartello come questo, avvolto dall’erba infestante,scolorito dal tempo, colpito e piegato probabilmente da impatti precedenti. Si potrà dire che 100 metri più avanti ci sono altri cartelli in mezzo all’incrocio ma allora, se così dovesse essere valutato, perché non viene rimosso?.

Invieremo oggi stesso una nota alla Provincia al fine di verificare e chiedere tempi rapidi e modalità per la sostituzione o la rimozione.

Lista civica Impegno comune per Carbognano

Consigliere Rossano Baldinelli

Consigliere Marco Caccia (Fdi)

8 settembre, 2020