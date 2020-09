Castiglione in Teverina - Sequestrate undici dosi di droga

Condividi la notizia:











Castiglione in Teverina – Spaccio di cocaina in edicola, arrestato il titolare.

I carabinieri della stazione di Castiglione in Teverina, insieme ai carabinieri del Norm della compagnia di Montefiascone, hanno effettuato un servizio antidroga, finalizzato a interrompere sul nascere una piazza di spaccio in quel paese.

“I carabinieri – secondo quanto si legge in una nota – notato un via vai anomalo per la piazza di Castiglione, in particolare di gente dai paesi limitrofi e in giorni e orari diversi e non particolarmente significativi per un eventuale flusso turistico, hanno monitorato i possibili acquirenti di droga, e al momento opportuno, ieri pomeriggio, hanno bloccato un’acquirente di cocaina all’atto di comprare quattro dosi per 100 euro dall’edicolante in centro”.

I militari hanno bloccato l’azione di spaccio, hanno sequestrato la droga e arrestato l’edicolante dopo avere perquisito il negozio e trovato altre sette dosi di cocaina.

L’uomo è stato portato nella sua abitazione agli arresti domiciliari.

Condividi la notizia:











22 settembre, 2020