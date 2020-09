Cronaca - In azione gli agenti della polizia di stato - Da inizio anno l'ufficio immigrazione ha effettuato 132 espulsioni

Terni – Spaccio, espulso 22enne pregiudicato a Terni.

In azione gli uomini della polizia di stato della questura ternana che hanno accompagnato il giovane al centro di permanenza e rimpatrio di Bari.

“È un cittadino egiziano di 22 anni, con precedenti per spaccio, – si legge nel comunicato stampa della questura – l’ultimo straniero espulso dalla polizia di stato di Terni, che fa salire il numero dei provvedimenti eseguiti dall’ufficio immigrazione della questura ternana a 132 dall’inizio dell’anno”.

“Lo straniero, al quale è stato rifiutato il permesso di soggiorno a causa dei gravi precedenti penali, – aggiunge la nota – è stato accompagnato al cpr (centro di permanenza e rimpatrio) di Bari per il successivo rimpatrio nel suo Paese di origine”.

Precedentemente la polizia di stato aveva espulso altri tre stranieri.

“Nei giorni scorsi, altri tre stranieri, – spiega il comunicato stampa – ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati espulsi ed accompagnati alla frontiera aerea di Fiumicino: un albanese di 33 anni, gravato da reati contro la persona, furto in abitazione, detenzione illegale di armi e spaccio; un suo connazionale di 26 anni, pregiudicato per spaccio di cocaina e reati contro la persona e un tunisino di 45 anni con precedenti per spaccio, evasione, incendio e monitorato dalle forze dell’ordine, perché ritenuto a rischio di radicalizzazione religiosa”.

Inoltre, sempre nei giorni scorsi,due stranieri, scarcerati al termine dell’espiazione della pena detentiva, sono stati accompagnati ai centri di permanenza e rimpatrio: “si tratta di un albanese, condannato a 14 anni per l’omicidio volontario di un transessuale brasiliano a Milano e di un marocchino, condannato a 6 anni per spaccio”.

In tutto sono 132 le espulsioni eseguite dall’ufficio immigrazione di Terni dall’inizio del 2020.

“Delle 132 espulsioni eseguite dall’ufficio immigrazione dall’inizio dell’anno – conclude la nota -, molte sono il risultato dell’attività di monitoraggio costante, da parte degli operatori, sui requisiti che determinano la permanenza sul territorio nazionale, in mancanza, o con la perdita, dei quali si procede alla revoca o al rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno”.

8 settembre, 2020