Sputi e insulti a un anziano disabile, nei guai banda di adolescenti

Busto Arsizio - I giovani hanno tra i 13 e i 15 anni

Condividi la notizia:











Busto Arsizio – Baby gang prende di mira un anziano disabile, nei guai sette giovanissimi.

I ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, si sarebbero accaniti contro un 70enne disabile seduto su una panchina coprendolo di insulti, sputi e tirandogli addosso anche un panino. E’ accaduto a Busto Arsizio, nel Varesotto.

Tutti i minori sono stati segnalati dalla polizia di stato alla procura della repubblica per i minorenni di Milano per aver bullizzato un anziano disabile nel centro della città . Nemmeno l’intervento a difesa dell’uomo da parte di un coetaneo sarebbe stato sufficiente per allontanare i ragazzi i quali, al contrario, hanno trovato una nuova vittima, divenuta anch’essa oggetto di sputi e insulti.

Solo l’intervento della volante ha interrotto l’attacco di bullismo collettivo ai danni dei due anziani. I giovani, dopo essere stati segnalati e identificati nel commissariato di via Foscolo, sono stati affidati ai genitori.

Condividi la notizia:











19 settembre, 2020