Stampa tedesca: “Navalny ha ripreso coscienza”

Berlino - Ne dà notizia la rivista Der Spiegel - L'oppositore russo si ricorderebbe il momento in cui si è sentito male sull'aereo

Berlino – Il dissidente russo Navalny avrebbe ripreso coscienza.

A dare la notizia è la rivista tedesca Der Spiegel. Navalny è ricoverato dal 22 agosto presso l’ospedale Charitè di Berlino.

Secondo quanto afferma la stampa tedesca, il dissidente si ricorderebbe il momento in cui si è sentito male sull’aereo che da Tomsk lo avrebbe dovuto riportare a Mosca.

In un primo momento Navalny è stato ricoverato all’ospedale di Omsk, in Russia. I medici russi avevano affermato di non aver trovato tracce di veleno nel suo sangue.

Di tutt’altra opinione i medici tedeschi, che si dicono sicuri che Navalny sia stato avvelenato con il Novichok, un agente nervino di produzione sovietica, lo stesso che nel marzo 2018 quasi uccise l’ex spia Serghej Skripal e la figlia Jiulija a Salisbury, in Inghilterra.

Per questo motivo, l’ospedale Charitè spiega di aver rafforzato i controlli sul dissidente russo, per paura di un nuovo attentato alla sua vita.

10 settembre, 2020