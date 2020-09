Una statua in bronzo di un gorilla per sensibilizzare sul rischio d’estinzione

New York - Installata in un parco nel centro della città, l'opera si ispira alla storia di King Kong

New York – Un’attrazione divertente per alcuni, un simbolo ambientalista per altri. A New York, nel Bella Abzug Park di Hudson Yards, è stata installata un’opera d’arte a forma di gorilla.

Si tratta di una statua di bronzo dal peso di 4,5 tonnellate che si ispira esplicitamente alla storia di King Kong.

La statua, dal titolo “King Nyani”, è stata creata dagli artisti australiani Marc Schattner e Gillie Schattner con l’obiettivo di sensibilizzare riguardo il rischio di estinzione per i gorilla.

Per promuovere il messaggio ambientalista, hanno invitato i visitatori a condividere foto dell’opera sui social con l’hashtag #lovethelast.

