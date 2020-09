“Statua per Giovanni Paolo II, il comune ci indichi dove piazzarla”

Cultura - La richiesta dell'associazione Civitavecchia 2000, che precisa: "Pensiamo a tutto noi, ma ci servono indicazioni dall'amministrazione"

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’arco degli ultimi mesi è stata prodotta una quantità significativa di documenti dettagliati da parte dell’associazione Civitavecchia 2000 ai fini della richiesta di poter avere uno spazio, individuato dall’amministrazione stessa nella città, dove poter erigere una statua dedicata alla memoria di papa Giovanni Paolo II.

Nella cronologia degli eventi si è fatta attenzione ad enumerare, in forma precisa e progettuale, tutte quelle che sono le dinamiche burocratiche ed economiche relative al progetto stesso anche e soprattutto in rapporto alle misure da adottare in tempo di post pandemia.

L’attenzione che ci è stata data dal comune è stata costante e trasparente, e questo ci pone su di un piano di dialogo sempre costruttivo e di scambio informazioni.

Quello però che manca è l’indicazione precisa da parte dei responsabili amministrativi, di un luogo specifico dove collocare la statua e la sua corrispondente altezza. Senza queste linee guida non ci è possibile programmare alcun tipo di stima precisa dell’opera in essere per poterne stabilire un prezzo finale.

Consapevoli di un interesse reale ed oggettivo da parte del sindaco e della giunta tutta verso quest’opera, che noi riteniamo essere molto importante sia per la storia che per la memoria della nostra città, vogliamo tornare oggi a sottolineare la presa in carico da parte nostra di tutta la gestione operativa sia dal punto di vista finanziario, attraverso operazioni di crowdfunding e donazioni tramite piattaforme social, che della messa in atto di una progettazione e direzione tecnica dei lavori.

Con questo desideriamo ricollegare tutti i punti e i passaggi che sono avvenuti, sia attraverso colloqui mirati, sia attraverso scambi di documentazione cartacea per via telematica, con esponenti della giunta e segreteria annessa in un tempo ormai di mesi.

Ben sapendo quanto fondamentale possa essere la coerenza da parte di entrambi i soggetti interessati, restiamo tuttora in attesa fiduciosi di poter ottenere un vero e proprio tavolo tecnico per poter discutere, in maniera costruttiva, quella che continua ad essere per noi una meta unica ed un’occasione significativa per tutta Civitavecchia, una statua dedicata a Karol Wojtyla.

Alessandro Scotto

Presidente associazione Civitavecchia 2000

2 settembre, 2020