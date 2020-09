Stella Azzurra Vt Ortoetruria, si lavora intensamente al Palamalè

Sport - Pallacanestro - Conclusa la prima settimana di preparazione sotto la guida tecnica di Umberto Fanciullo e del suo staff e quella atletica della preparatrice Chiara Giuliobello

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Stella Azzurra Viterbo ha concluso la prima settimana di preparazione al PalaMalè sotto la guida tecnica di Umberto Fanciullo e del suo staff e quella atletica della preparatrice Chiara Giuliobello.

“Sono soddisfatto di questo inizio – afferma il Coach – che dopo sei mesi di attesa tutti noi ed in particolare i ragazzi sentivamo particolarmente. Ci eravamo lasciati il primo marzo ed ora ricominciamo da dove avevamo lasciato, con un gruppo che è stato confermato in quasi tutti i componenti della passata stagione, completato da un nuovo ottimo innesto ed ampliato dai nostri migliori under, a conferma della chiara scelta della società di far crescere e valorizzare i propri giocatori provenienti dal nostro promettente vivaio, una “cantera” che da due anni ci sta dando risultati e soddisfazioni.

I ragazzi stanno tutti bene, anche se ovviamente risentono del lungo stop. La preparatrice biancostellata, insieme a tutto lo staff, monitora quotidianamente sedute e risposte fisiche ed i primi riscontri sono positivi. Solo Navarra non si è ancora unito al gruppo per un problema alla mano, ma si prevede di inserirlo nel gruppo in tempi rapidi.

Oggi giorno di riposo dopo una prima settimana intensa e da martedì si tornerà a faticare. Non mancano voglia ed entusiasmo, nell’attesa di poter cominciare, magari con qualche amichevole, a riassaporare il primo clima agonistico”.

14 settembre, 2020