Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Disagi per i residenti della zona Grilli dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale – Con la striscia longitudinale continua per gli automobilisti che provengono dal paese in direzione Viterbo e viceversa è vietato svoltare a sinistra verso le proprie abitazioni o verso i negozi

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Striscia di mezzeria continua sulla Cassia, non possiamo svoltare per andare nelle nostre case”. Alcuni residenti della zona Grilli sul rifacimento della segnaletica orizzontale avvenuta qualche giorno fa sulla Cassia nella frazione di Zepponami a Montefiascone.

Dopo il nuovo manto stradale lungo la Cassia nord ad opera dell’Astral che va dal cimitero comunale fino ad oltre la frazione in direzione Viterbo, è stata realizzata anche la segnaletica orizzontale.

Fin qui nulla di male, anzi.

Dopo anni ci sono strisce, attraversamenti pedonali e strisce di mezzeria splendenti e super bianche. Ma proprio da queste ultime strisce che sono nati i problemi per alcuni residenti della zona Grilli.

Infatti con la striscia longitudinale continua di mezzeria della Cassia lungo tutto il tratto della zona, gli automobilisti, camionisti, ciclisti e motociclisti non possono attraversare più la corsia per poter girare verso l’altro lato della strada per accedere ad abitazioni o negozi come invece avveniva con la striscia tratteggiata prima dell’asfaltatura.

Striscia tratteggiata che invece compare in prossimità dell’intersezione con via Fetoni, via Montisola, le due entrate del cimitero comunale e le altre strade laterali all’interno della frazione di Zepponami.

“Con la striscia longitudinale continua lungo il tratto di Cassia nella zona Grilli – spiegano alcuni residenti – per chi proviene da Montefiascone e vuole girare per le proprie abitazioni o verso attività commerciali poste sulla parte sinistra della strada è impossibile. Infatti con la linea di mezzeria continua, secondo le disposizioni del codice della strada, non si può attraversare. Per questo per chi proviene da Montefiascone verso Zepponami e vuole girare a sinistra deve necessariamente arrivare fino all’incrocio con la via che porta alla stazione ferroviaria e da lì, viste le linee tratteggiate, girare e ritornare verso Montefiascone”.

Stesso discorso per chi dalle proprie abitazioni poste a destra della strada (scendendo verso Viterbo) vuole dirigersi verso Montefiascone.

I disagi, rispettando il codice della strada, ci sono anche per chi proviene dal senso opposto, cioè da Viterbo in direzione Montefiascone.

“Per chi viene da Viterbo verso Montefiascone – continuano i residenti – e deve o vuole girare verso sinistra nella zona Grilli non lo può fare vista la presenza della linea continua di mezzeria. Quindi si deve per forza di cose arrivare al distributore di benzina a Montefiascone e fare inversione e tornare nel senso opposto”.

Identico discorso per chi dalle proprie abitazioni poste a sinistra della strada (direzione Viterbo) vuole dirigersi verso il capoluogo.

In merito alla vicenda sono stati chiesti chiarimenti alla polizia locale di Montefiascone ma il comune nulla può. Infatti il tratto di Cassia è di competenza dell’Astral.

“Al momento c’è questo problema – concludono i residenti – che non è assolutamente da poco. Cercheremo di interpellare la prefettura per far rifare la segnaletica orizzontale e risolvere il tutto. Infatti nelle precedenti segnaletiche orizzontali di fronte a cancelli o attività commerciali c’erano le strisce tratteggiate che consentivano l’attraversamento”.

Condividi la notizia:











5 settembre, 2020