“Sulla strada dei pellegrini”, visita guidata rimandata per il maltempo

Viterbo - La nuova data verrà comunicata nei prossimi giorni

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Previsioni meteo avverse per domani 27 settembre, rinviata la visita guidata Sulla strada dei pellegrini, Viterbo e la Via Francigena, organizzata dal comune di Viterbo – assessorato Cultura e turismo – in collaborazione con l’Ufficio turistico, in occasione della Giornata mondiale del turismo 2020 – Turismo e sviluppo rurale.

La nuova data verrà comunicata nei prossimi giorni.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











26 settembre, 2020