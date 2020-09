Viterbo - Nella messa del 4 settembre, forte richiamo del vescovo Fumagalli a non abbandonare a se stessi i nuovi poveri a causa del Coronavirus

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Sull’esempio di santa Rosa prendiamoci cura della nostra città”. È il 4 settembre, un giorno di festa a Viterbo. Il giorno dopo il trasporto, che quest’anno non c’è stato. Ma si è comunque celebrata la tradizionale messa e il vescovo Lino Fumagalli ha voluto lanciare un messaggio forte.

Il momento difficile lo richiede. Il Coronavirus ha fermato l’appuntamento più importante e atteso, ma molto altro sta provocando.

Disagio e difficoltà per tante famiglie e imprese. Nella sua omelia, Fumagalli, prendendo a esempio la patrona, ha esortato le autorità per prime, ma anche l’intera comunità a non voltarsi dall’altra parte di fronte ai problemi di molti, impegnandosi, lavorando insieme.

“Questa pandemia ha generato nuovi poveri – dice Fumagalli – c’è chi ha perso il lavoro, hanno chiuso attività. Basta girare per Viterbo e rendersene conto. Altri lo perderanno e gli aiuti statali non dureranno all’infinito.

Come comunità dobbiamo ritrovare un rinnovato senso di solidarietà e condivisione”. Con santa Rosa come esempio.

“Era scomoda per l’epoca – continua il vescovo – forse anche il vescovo può sembrare scomodo per quanto detto. Ma è solo l’espressione del suo amore per la città e della fiducia nelle istituzioni. Capaci di rinnovamento e senso di responsabilità, per il bene dei cittadini. E la fiducia alimenta la speranza in un futuro migliore”.

In prima fila le autorità, dal questore Macera al sindaco Arena, presidente della provincia Nocchi, parlamentari, il consigliere regionale Panunzi e l’assessora Troncarelli. Di lato, una rappresentanza del sodalizio dei facchini di santa Rosa.

“La pandemia purtroppo ancora in atto – prosegue Fumagalli – richiede a tutti una grande responsabilità e accettazione dei limiti. Ha messo a nudo le nostre certezze, polverizzate da un virus invisibile e subdolo. C’è desiderio in tutti di valori forti, capaci di dare un senso alla vita”.

Un senso che può arrivare da Rosa. “Sul suo esempio, prendiamoci cura della nostra città. Ha invitato tutti a trovare coesione, camminare insieme e vincere le divisioni contro il pericolo dell’invasore.

Il tanto peggio per un gruppo, tanto meglio per noi è una logica perfida che porterà tutti alla rovina”.

Il grido di santa Rosa è il grido dei viterbesi oggi. “Basta divisioni, contrasti, lotte, offese. In questa emergenza troviamo la capacità di lavorare uniti, un cammino possibile per il bene comune, da attuare con impegno e responsabilità. Lo ha fatto santa Rosa al suo tempo”.

Un richiamo che arriva il 4 settembre, giorno in cui si ricorda la traslazione dalla Crocetta al monastero, nel 1258, sette anni dopo la sua morte.

“Santa Rosa – continua il vescovo – ha amato la nostra chiesa, la nostra città di Viterbo. Se ne è presa cura sfidando le convenzioni del tempo. Santa Rosa ci insegna che dobbiamo prenderci cura della nostra comunità, della nostra chiesa”.

Giuseppe Ferlicca

4 settembre, 2020