Suolo pubblico extra per bar e ristoranti, proroga al 31 dicembre

Comune - Chiara Frontini chiede altri provvedimenti: "Col freddo i tavoli all'esterno saranno inutilizzabili"

Viterbo – (g.f.) – Aree esterne a bar e ristoranti, proroga fino al 31 dicembre.

In consiglio comunale lo ricorda l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Mancini. Il 30 ottobre scade la possibilità per chi ha un’attività di somministrazione, di allargare il proprio spazio, recuperando quello perso a causa delle norme anticovid.

Da palazzo dei Priori la concessione extra di suolo pubblico hanno deciso di concederla per altri due mesi, anche se, con la bella stagione ormai alle spalle, servirebbe altro.

A farlo presente è Chiara Frontini (Viterbo 2020). “Le pedane vanno attrezzate – spiega Frontini – altrimenti a breve diventeranno inutili per via del freddo in arrivo.

Ma per autorizzare un certo tipo di strutture esterne, occorre anche l’autorizzazione della sovrintendenza. Altrimenti i tavolini fuori a dicembre non saranno fruibili”.

I tempi rischiano d’allungarsi. “Facciamo in modo di non arrivare all’ultimo – avverte Frontini – organizziamoci per tempo”.

Ma il comune, come spiega Mancini, attende ragguagli dal governo, per le strutture fisse. “Non appena avremo indicazioni – osserva Mancini – ci adegueremo”.

26 settembre, 2020