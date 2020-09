Superticket addio, niente 10 euro in più sulle ricette

Roma - Era dovuto per prestazioni sanitarie specialistiche

Roma – Superticket addio, da oggi niente 10 euro in più sulle ricette.

Già diverse regioni lo avevano abolito in parte o del tutto, ma da oggi, la tassa sulla salute è abolita per tutti e per ogni reddito.

Si tratta della quota aggiuntiva prevista quando si devono effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, un provvedimento che era atteso da anni e salutato con soddisfazione dal ministro alla Salute Roberto Speranza.

“Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione – dice Speranza –

per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1 settembre. Il superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”.

