Roma - La proposta del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti

Roma – “Surplus di olio, chiediamo di riservare il bando ‘indigenti’ al solo prodotto italiano”. La richiesta arriva dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Una misura per far fronte al difficile anno per l’olio italiano.

A causa della Xylella e del Covid-19, il comparto si ritrova infatti con un surplus di giacenze di oltre il 43% rispetto al 2019 e il tempo della raccolta delle olive si avvicina.

“Occorre sostenere il settore – afferma in una nota il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – dando un segnale anche con un opportuno utilizzo del fondo emergenza alimentare sugli indigenti per eliminare ulteriore prodotto dal mercato. Per questo abbiamo chiesto al Mipaaf di emanare il bando 2020 restringendo al solo prodotto 100% italiano, a differenza del precedente, aperto a quello di origine comunitaria”.

Il settore olivicolo oleario scontava già a livello nazionale un momento di forte difficoltà sul mercato. Nella nota di Confagricoltura si specifica infatti che “nella scorsa campagna, la presenza di grandi quantità di stock europei aveva depresso le quotazioni a fronte di una domanda sostanzialmente stabile”.

Il presidente Giansanti parla di difficoltà, ma anche di provvedimenti da parte di Brixelles. “Inoltre – aggiunge – non dimentichiamo la lotta alla Xylella fastidiosa, che coinvolge non solo l’Italia, ma anche Francia, Spagna e Portogallo: alla luce dei recenti approfondimenti scientifici, Bruxelles ha rivisto le norme di contenimento ed eradicazione della malattia. Accogliamo positivamente, pertanto, il recente regolamento Ue 2020/1201 che ha circoscritto le azioni di contrasto alla Xylella con la restrizione delle aree di contenimento e focalizzato maggiormente le procedure di monitoraggio e contrasto”.

E ancora. “Sul fronte italiano, inoltre – aggiunge Giansanti – le misure Mipaaf per i frantoi stanno cominciando a dare ristoro agli operatori in difficoltà, ma occorre procedere al più presto con l’attivazione di tutte le misure previste nel piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia che i produttori stanno attendendo da tempo. In particolare è essenziale far ripartire la concertazione con le parti sociali attivando il tavolo di coordinamento previsto dalla norma”.

5 settembre, 2020