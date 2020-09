In Svizzera obbligo di quarantena per chi è stato in Liguria

Coronavirus - La regione ha allegato alle autorità elvetiche tutta la documentazione necessaria affinché ritornino sui loro passi

Coronavirus– La Svizzera inserisce anche la Liguria nella sua “lista rossa”, ovvero un elenco di stati e regioni considerati ad alto rischio di contagio. Chiunque entrerà in Svizzera da un paese o regione presente nella lista, quindi anche dalla Liguria, dovrà sottoporsi a una quarantena di 10 giorni.

Oltre alla regione italiana, l’elenco dei paesi ad alto rischio di contagio include anche Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Marocco, Portogallo, Slovenia, Ungheria, i land Alta e Bassa Austria. In totale sono 59 le zone, tra stati e regioni, che popolano la lista rossa svizzera.

La regione Liguria ha immediatamente allegato al console generale di Svizzera in Italia, e per conoscenza al ministro degli esteri Di Maio, tutta la documentazione di Alisa (l’azienda sanitaria ligure) per convincere le autorità elvetiche a ritornare sui loro passi oppure a limitare le prescrizioni alle sole aree regionali maggiormente colpite dal contagio.

Secondo la regione Liguria, la decisione svizzera sarebbe falsata da dati disomogenei sul territorio regionale. Il meccanismo di inclusione nella lista svizzera, da quanto si apprende, scatterebbe in maniera automatica quando in una regione vengono superati i 60 casi su 100mila abitanti in 14 giorni. Attualmente per la Liguria questa soglia corrisponde ad una media di 70 casi al giorno, ma il superamento della soglia è interamente ascrivibile al cluster spezzino.

25 settembre, 2020