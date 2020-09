Svolta storica, la calciatrice Yuki Nagasato giocherà in un club maschile

Tokyo - Sarà la prima donna in Giappone a giocare a calcio insieme agli uomini - Nel 2011 si è laureata campionessa del mondo

Tokyo – È una delle calciatrici più forti di sempre e ora è anche la protagonista di una grande svolta di genere, oltre che calcistica. Yuki Nagasato, 33 anni, sarà infatti la prima donna in Giappone a giocare in un club maschile.

Stella del calcio femminile giapponese e internazionale, Yuki Nagasato ha firmato per Hayabusa Eleven, società maschile di calcio dilettantistico che milita nella seconda serie del campionato regionale di Kanazawa.

La calciatrice, di ruolo attaccante, è una delle atlete più importanti del calcio femminile internazionale. Yuki Nagasato ha infatti giocato in diverse squadre di prestigio come il Turbine Potsdam, Chelsea, Wolfsburg e Francoforte. Nel 2011 si è anche laureata campionessa del mondo con la nazionale giapponese e l’anno successivo ha ottenuto, sempre con il Giappone, la medaglia d’argento alle olimpiadi di Londra 2012. Prima di firmare per Hayabusa Eleven, Yuki Nagasato giocava negli Stati Uniti con i Chicago Red Stars.

La svolta di Nagasato è senza precedenti in Giappone, sarà infatti la prima donna nel paese nipponico a giocare in club maschile. Ma anche a livello internazionale i precedenti sono pochi. Famoso è il caso della 19enne olandese Ellen Fokkema, che ad agosto ha ottenuto dalla Federazione calcistica dei Paesi Bassi il via libera per giocare nel VV Foarút, club maschile di quarta divisione.

10 settembre, 2020