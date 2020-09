Valentano - Il sindaco Stefano Bigiotti: "Investire nell'istruzione significa investire nel futuro della nostra comunità"

Valentano – Riceviamo e pubblichiamo – Taglio del nastro alla scuola dell’infanzia di Valentano dove il sindaco, Stefano Bigiotti, e il dirigente scolastico, Rosaria Faina, hanno inaugurato più efficiente e sicuro plesso scolastico sottoposto a ristrutturazione.

Un ammodernamento che ha coinvolto sia gli esterni che gli interni della struttura. Le aule, riportate a nuova vita, si sono vestite di colore per accogliere nel migliore dei modi i più piccoli, ma le modifiche strutturali di rilevante importanza riguardano la realizzazione di nuove uscite di sicurezza a norma, il totale rifacimento degli impianti, dei serramenti e l’aggiunta di un cappotto termico.

Un investimento di oltre 120 mila euro , cofinanziato dalla Regione Lazio, che l’amministrazione comunale come promesso ha destinato alla messa in sicurezza e all’efficientamento degli ambienti scolastici.

“Investire nella scuola – ha dichiarato il primo cittadino – significa investire nel futuro della nostra comunità. In questo particolare momento di grande difficoltà siamo veramente felici di aver restituito un volto nuovo, più bello, sicuro, efficiente e confortevole alla scuola dell’infanzia.

Colgo l’occasione per augurare a tutti gli studenti e ai bambini di Valentano un buon inizio anno scolastico, rassicurando le famiglie che lavoreremo facendo quanto necessario per rendere il vostro anno scolastico il più sereno possibile”. Nei prossimi giorni in arrivo anche i box richiesti dalle maestre e i nuovi giochi da giardino certificati.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta nel giardino della struttura, alcuni genitori dei bambini iscritti al terzo anno dell’infanzia che con gioia hanno condiviso questo importante momento con il primo cittadino e il dirigente scolastico.

Cambia Valentano

12 settembre, 2020