“Il taglio delle erbe infestanti spetta all’assessorato all’Ambiente”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Ex chiesa delle Fortezze ripulita non dal comune - Gli assessori Allegrini e De Carolis ringraziano i volontari e rispondono al consigliere Merli (Lega) che li aveva sollecitati: "La competenza non è nostra"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta degli assessori Laura Allegrini e Marco De Carolis, in risposta alle dichiarazioni del consigliere Merli rilasciate per l’articolo ” Chiesa della Fortezze ripulita ma non dal comune – Gentilissimo consigliere Merli, anche noi ringraziamo i volontari che hanno voluto ripulire l’area prospiciente la chiesa delle Fortezze dall’immonidizia e dalle scritte.

È encomiabile il lavoro che i tanti cittadini offrono alla città per amore e dedizione; riteniamo anche che questo non esima il comune e tutti gli amministratori dal proprio dovere, che, in questo caso, è quello di dotarsi presto del miglior contratto per la gestione dei rifiuti e controllare che venga intanto applicato nel miglior modo possibile l’appalto ponte recentemente firmato.

Ringraziamo anche il sindaco Arena e il delegato Marini che in tal senso hanno sempre lavorato e stanno lavorando. Con l’occasione precisiamo comunque che specifiche competenze come l’immondizia, il taglio delle infestanti e la rimozione delle scritte sono appunto in capo all’assessorato Ambiente e non a noi, come indicato nel suo articolo. A tal proposito, riportiamo anche la voce del capitolato che, a beneficio di tutti i cittadini, chiarisce anche la competenza e le modalità della

“cancellazione scritte abusive e rimozione manifesti abusivi”, come appunto titola il capoverso del capitolato stesso. “Il servizio riguarderà la cancellazione delle scritte abusive oltraggiose apposte sui monumenti cittadini e sugli edifici pubblici e/o privati, tramite la copertura con altra vernice o, da prediligere, la rimozione con idonei prodotti che dovranno essere indicati e illustrati dal concorrente nel progetto offerta, considerando che si dovranno evitare interventi che arrechino un qualunque danno alle pareti trattate. La ditta deve intervenire su segnalazione del committente o, in casi di urgenza, su segnalazione della questura di Viterbo, entro un termine massimo di 24h dal momento della segnalazione. Il servizio viene svolto da un addetto con veicolo leggero dotato di idonei prodotti per la rimozione delle scritte murarie”.

Aggiungiamo inoltre, che, come da capitolato dell’appalto ponte, segnalazioni riguardanti la rimozione di scritte vanno presentate direttamente all’VIII settore, in quanto Viterbo Ambiente potrà procedere solo su apposito ordine di servizio da parte del competente settore. Questa la mail a cui inviare segnalazioni: ambiente@pec.comuneviterbo.it .

Ci preme infine precisare che in entrambi i casi, cioè nel caso sia la ditta a intervenire, sia i volontari, dovranno essere applicate le norme di rispetto dei beni culturali, e non violati eventuali specifici vincoli.

Laura Allegrini, assessore ai Lavori pubblici

Marco De Carolis, assessore alla Cultura e al Turismo

8 settembre, 2020