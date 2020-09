“I tamponi per gli imbarchi si spostano dal porto alla tenda dell’ospedale San Paolo”

Il giornale di mezzanotte - Civitavecchia - L'Asl Roma 4: "Il drive in ha svolto un compito enorme, ora che le navi iniziano a trasportare meno persone è tempo di riorganizzare il lavoro"

Condividi la notizia:











Civitavecchia – (s.s.) – “I tamponi per gli imbarchi si spostano all’ospedale”

Lo comunica l’Asl Roma 4 al termine di una stagione estiva che ha messo il porto di Civitavecchia sotto la lente d’ingrandimento dei controlli anti-Covid.

“E’ stato un lavoro enorme quello dei tamponi al drive in – prosegue l’azienda sanitaria locale -, che ha permesso di spezzare una catena di contagi che si sarebbe sparsa per tutto il territorio nazionale.

Ora che le navi iniziano a trasportare meno persone è tempo per la Asl Roma 4 di riorganizzare il lavoro. Da lunedì 14 settembre saranno spostati i tamponi per gli imbarchi dal porto alla tenda posta all’ospedale San Paolo.

Nessuna variazione per i tamponi agli sbarchi che restano attivi dalle 6 del mattino alle 12 e dalle 18 fino a fine turno. La direzione aziendale ringrazia tutta la squadra che si è messa a disposizione per realizzare un lavoro fondamentale per la sicurezza della salute pubblica”.

Condividi la notizia:











12 settembre, 2020