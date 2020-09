Viterbo - Comune - I timori dell'assessore Barbieri (Tributi) durante l'approvazione della nuova Imu in seconda commissione

Viterbo – (g.f.) – “Tasse e imposte comunali, temo difficoltà nei pagamenti”. Il periodo non è dei migliori e l’assessore Paolo Barbieri (Tributi) ha qualche timore sulle somme che a palazzo dei Priori hanno preventivato d’incassare.

“Purtroppo viviamo un momento di difficoltà – precisa Barbieri – esprimo una mia opinione, magari non sarà così, ma temo che incontreremo difficoltà da parte dei cittadini nel pagamento delle imposte”.

La considerazione arriva in seconda commissione. Convocata per discutere delle aliquote Imu. Sede appropriata.

L’imposta cambia, come stabilito da norme nazionali. Ma tutto rimane come prima a Viterbo.

“Le aliquote sono le stesse – precisa Barbieri – e la previsione di gettito è la stessa dello scorso anno”.

Le aliquote Imu previste, sono il 4,1 per mille sull’abitazione principale, il 10,6 su altri immobili, la seconda casa, mentre la categorie C e aree fabbricabili stanno al 9,9. Queste le principali. Il provvedimento adesso passa in consiglio comunale.

28 settembre, 2020