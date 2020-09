Temperatura da misurare agli studenti, scontro Azzolina e regione Piemonte

Torino - Il ministero ribadisce che il compito spetta alle famiglie dei ragazzi- Lʼordinanza del governatore Cirio impone però lʼobbligo agli istituti

Condividi la notizia:











Roma – Temperatura da misurare per gli studenti, scontro Azzolina-Piemonte.

“Potremmo impugnare il decreto della regione Piemonte”. A parlare è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il riferimento all’ordinanza del governatore Alberto Cirio che impone alle scuole di verificare la temperatura degli studenti.

“Il ministero ha detto che le temperature vanno prese a casa – ha aggiunto Azzolina – perché non è giusto che studenti contagiati utilizzino i mezzi di trasporto per arrivare a scuola”.

E ancora. “Non si può a quattro giorni dall’apertura cambiare le regole del gioco – ha affermato -. È una questione di rispetto per le famiglie e per i dirigenti scolastici. Non escludiamo la possibilità di aprire un contenzioso con la regione Piemonte e impugnare il decreto del presidente Cirio”.

Condividi la notizia:











11 settembre, 2020