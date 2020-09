Tennis club, netto 6-0 contro il T.c. Grottaferrata

Sport - Nella prima trasferta stagionale esordio per Niccolò Dessì

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ancora un successo per il Tennis club Viterbo in Serie C, altro 6-0, questa volta senza cedere neanche un set ai ragazzi del T.c. Grottaferrata.

Qualche cambio di formazione apportata dal capitano Paolo Ricci nella prima trasferta stagionale, ma stesso risultato di settimana scorsa; mancava Daniele Bracciali, spazio allora all’esordio di Niccolò Dessì appena tornato dai campionati italiani under 16 di Bolzano.

La giovanissima promessa del circolo viterbese fa vedere subito di che pasta è fatta: prestazione impeccabile e Cristiano Zucchi battuto 6/0 6/0 senza avvertire né il peso dell’esordio, né la stanchezza dell’ ottimo torneo appena disputato a Bolzano, dove solo Niccolò Ciavarella, poi vincitore del titolo di campione d’Italia under 16, è riuscito a superarlo in semifinale.

Successi netti anche per gli altri tre singolaristi viterbesi: Raffaele Censini 6/0 6/1 su Valerio Calisti, Nicola Montani 6/2 6/1 su Francesco Iannini e Marco Dessì 6/1 6/1 su Simone De Dominicis.

Nei due doppi non cambia l’inerzia della sfida, le coppie Censini-Fondi e Calandrelli-Barili concedono pochissimo agli avversari.

Il TcViterbo procede spedito verso l’obiettivo serie B, sponsorizzato da Saggini costruzioni e Banca Lazio Nord, non cede neanche un set e colleziona un altro 6-0 in vista della difficile sfida casalinga di domenica prossima contro il New Country Frascati. A Viterbo dovrebbe rivedersi all’opera Daniele Bracciali.

Elisabetta Autunno

8 settembre, 2020