Thailandia, i rifiuti lasciati nel parco vengono rispediti per posta a chi li abbandona

Bangkok - Il ministro dell'Ambiente: “I turisti devono solo godersi la natura. Non avremmo mai pensato che ci avrebbero ringraziato lasciandoci un mucchio di spazzatura”

Bangkok – Gli amministratori del Parco nazionale Khao Yai, patrimonio mondiale dell’Unesco, hanno deciso di introdurre una punizione alternativa per i maleducati che abbandonano i rifiuti all’interno del parco.

La spazzatura prodotta e lasciata nell’area campeggio del parco è stata rispedita per posta direttamente a casa del gruppo di persone incivili. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Thaiger”, i turisti maleducati sono anche stati sanzionati per aver violato le regole del parco.

A disporlo è stato lo stesso ministro dell’Ambiente, che ha sfruttato l’indirizzo che ogni visitatore deve lasciare all’ingresso del parco per ragioni di sicurezza. “Abbiamo pensato a tutto in questo parco per rendere la visita il più piacevole possibile – ha spiegato Varawut Silpa-archa, ministro thailandese dell’Ambiente -. I turisti devono solo venire qui e godersi questa meravigliosa natura. Non avremmo mai pensato che ci avrebbero ringraziato lasciandoci un mucchio di spazzatura”.

18 settembre, 2020